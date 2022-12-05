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После очередного снегопада улицы Северной столицы оказались завалены снегом. Коммунальные службы не справились с осадками, несмотря на заявления губернатора Александра Беглова и чиновников в Смольном о готовности города к зиме.

Накануне в Петербурге прошел сильный снегопад. Утром понедельника, 5 декабря, жители города были вынуждены ходить по нерасчищенным улицам. Это указывает на то, что коммунальные службы не справляются со своими прямыми обязанностями.

Коммунальные службы не смогли убрать город несмотря на заявления Смольного о готовности к зиме Коммунальные службы не смогли убрать город несмотря на заявления Смольного о готовности к зиме Коммунальные службы не смогли убрать город несмотря на заявления Смольного о готовности к зиме

Ранее в Смольном заявляли о готовности города к зиме. Однако, по состоянию на 11 часов утра, на линии находились только 174 снегоуборочных машины.

Ранее СМИ сообщали о «засолке» улиц Петербурга. Коммунальщики разбрасывали слишком много реагентов. По мнению петербуржцев, таким образом администрация Александра Беглова компенсирует острую нехватку дворников. Укомплектовать штат Смольному так и не удалось.

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