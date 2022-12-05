После очередного снегопада улицы Северной столицы оказались завалены снегом. Коммунальные службы не справились с осадками, несмотря на заявления губернатора Александра Беглова и чиновников в Смольном о готовности города к зиме.

Накануне в Петербурге прошел сильный снегопад. Утром понедельника, 5 декабря, жители города были вынуждены ходить по нерасчищенным улицам. Это указывает на то, что коммунальные службы не справляются со своими прямыми обязанностями.

Ранее в Смольном заявляли о готовности города к зиме. Однако, по состоянию на 11 часов утра, на линии находились только 174 снегоуборочных машины.

Ранее СМИ сообщали о «засолке» улиц Петербурга. Коммунальщики разбрасывали слишком много реагентов. По мнению петербуржцев, таким образом администрация Александра Беглова компенсирует острую нехватку дворников. Укомплектовать штат Смольному так и не удалось.