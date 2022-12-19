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Как сообщает «Царьград», в российских вооруженных силах отсутствует координация взаимных действий в сфере разведки и обеспечения связи в зоне проведения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале заявил комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Ходаковский предлагает для решения данной проблемы создать некий «комитет обороны» в Российской Федерации. Данный комитет должен будет отвечать за контроль процесса организации работы в сфере разведки и связи. Комбат жалуется, что даже когда бойцы на передовой получают средства связи, то они не могут пользоваться ими на сто процентов из-за неорганизованных действий разных структурных подразделений.

Комбат батальона «Восток» рассказывает реальную историю с передовой, когда после невероятных усилий военнослужащие получили разрешение по установке своего оборудования на телевышку, однако далее столкнулись с тем, что им было отказано в предоставлении электроэнергии.

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