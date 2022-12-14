Как сообщают военкоры портала «Русская весна» в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», украинская армия продолжает нести большие потери на Донбассе, причем не только среди рядовых солдат, но также и среди командного состава ВСУ.

Военкоры сообщают, что в районе населенного пункта Авдеевка был ликвидирован военнослужащий ВСУ Андрей Верхогляд, который занимал должность командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Данная потеря доказывает, что вооруженные силы Украины ежедневно несут большие потери среди личного состава украинской армии на всех фронтах. Причем не только среди рядового состава или нижнего звена командиров, но также и среди офицеров, которые занимают командные должности на уровне более крупных подразделений, таких как батальон.

Напомним, что военкоры уже сообщали о другом комбате 93-й бригады ВСУ Дмитрии Бухало, который в результате боевых действий под Артемовском получил ранение, в результате чего стал инвалидом.