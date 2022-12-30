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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь», командование украинской армии планирует провести очередное контрнаступление на Запорожском участке фронта. Сообщается, что на отдельных участках фронта российская армия ведет успешные наступательные действия.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что в районе населенного пункта Орехово ВСУ накопило более ста единиц военной техники, а также большое количество личного состава. Информации о том, какие именно части были переброшены в данную местность пока нет. Стало известно о том, что в окрестности села Васиновка были переброшены части 108 отдельной бригады территориальной обороны.

Также сообщается о том, что в районе западнее Дорожнянки штурмовые подразделения российской армии смогли прорвать линию обороны ВСУ на Положнянском участке. Однако командование ВСУ пытается отбить утраченные позиции, пытаясь организовать контрнаступление на ВС РФ и накапливает резервы в районе села Зализничное.

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