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Как сообщает портал «Русская весна», капитан Дмитрий Бухала, служивший командиром батальона 93-й бригады вооруженных сил Украины, получил ранение после одного из боев под Артемовском, в результате чего стал инвалидом.

Российские военкоры сообщают, что в боях за населенный пункт Артемовск (украинское название Бахмут) 93-я бригада ВСУ понесла большие потери, из-за чего была отправлена в тыл с данного направления для восполнения потерь и перегруппировки.

В Сети появились фотографии процесса награждения Дмитрия Бухала, который стал инвалидом после участия в боевых действиях. Военкоры задаются вопросом, что же случается с обычными рядовыми бойцами ВСУ под Артемовском, если даже командиры батальона получаю ранения, которые приводят к инвалидности.

Напомним, что ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что по его информации в районе Артемовска появилось много полевых медиков с Западной Украины. По его словам, это прямо указывает на огромные потери в личном составе, которые несут ВСУ на этом направлении.

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