В окрестностях населенного пункта Артемовск продолжаются ожесточенные боевые действия, однако киевский режим уже начал осознавать, что в скором времени ВСУ вынуждены будут сдать город. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил помощник главы Чеченской Республики и командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По его словам, командование вооруженных сил Украины уже прекрасно понимает, что в скором времени им необходимо будет оставить данный населенный пункт, поэтому боевой дух у командования украинской армии не самый высокий. Именно по этой причине киевские власти уже начали готовить свое население к возможной сдаче города.

Алаудинов отметил, что зимняя погода играет на руку российским вооруженным силам, а вот украинская армия, по его словам, «находится уже на грани полного краха». Алаудинов считает, что вооруженные силы Украины уже начали понемногу сдавать населенные пункты, которые ранее называли ключевыми в обороне Артемовска.