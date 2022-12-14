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Капитан 1-го ранга Олег Цыбин, который служил командиром атомной подводной лодки с 2006 по 2022 года, в интервью ТАСС рассказал о своей службе на уникальном российском боевом корабле «Дмитрий Донской».

Тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения (ТАПКСН) «Дмитрий Донской» сорок лет назад был введен в состав советского флота. Сегодня 14 декабря 2022 года на его борту отмечается день поднятия военно-морского флага.

Олег Цыбин рассказал, что только с 2017 года боевой корабль российского флота прошел 56 тысяч морских миль. Субмарина принимала участие в Главном военно-морском параде страны, затем принимала участие в мероприятиях по обеспечению боевой подготовки в водах Белого и Баренцева морей. Однако главной задачей атомной подводной лодки заключалось в обеспечении испытаний новых ракетных подводных ракетных крейсеров, которые строятся на «Севмаше».

По словам Цыбина, субмарина «Дмитрий Донской» была введена в состав флота еще в 1982 году. Причем за весь период службы боевой корабль ни разу аварийно не возвращался с моря. Поэтому, по словам командира АПЛ, «Дмитрий Донской» на все 100% отдал свой долг России.

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