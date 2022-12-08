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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что погодные факторы не смогут повлиять на способность российской армии вести наступление в зоне СВО.

Алаудинов добавил, что погода никак не повлияла на способность спецназа «Ахмат» выполнять свои боевые задачи. По его словам, ухудшение погодных условий, конечно же, заставляет корректировать действия российских вооруженных сил на определенных участках фронта, однако в целом это не влияет на темпы выполнения боевых задач ВС РФ.

По словам командира «Ахмата», фронт на большинстве своих участков стабилизировался. Также он добавил, что на всех участках фронта вооруженные силы России хорошо укомплектованы и подготовлены, так что необходимости в дополнительной мобилизации нет.

Также Алаудинов отметил, что им известно о планах командования ВСУ, попытаться перерезать сухопутный коридор в Крым, однако российские вооруженные силы предпринимают все необходимы меры для предотвращения планов Киева.

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