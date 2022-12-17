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Журналисты «Известий» пообщались с военным историком и директором Музея войск ПВО Юрием Кнутовым на тему применения новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» для контрбатарейной борьбы с артиллерией ВСУ в зоне проведения СВО.

Военный историк отмечает, что обнаружить местоположение такого комплекса очень трудно, так как он не излучает в пространство электромагнитные волны, а для определения местоположения артиллерии противника использует пассивные средства. Кнутов отмечает, что российский комплекс «Пенициллин» определяет местоположение орудия по звуку его выстрела.

Причем обнаружить местоположение «Пенициллина» можно только при помощи визуальной разведки, например, при помощи беспилотного летательного аппарата. Так как другие средства радиоэлектронной разведки найти его не в состоянии.

Напомним, что российские подразделения, которые несут службу в зоне СВО, получили очередную партию новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин», что должно улучшить эффективность контрбатарейной борьбы ВС РФ с украинской артиллерией.

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