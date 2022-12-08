Как сообщает издание «Украина.ру», Юрий Кнутов, занимающий должность руководителя Музея Войск противовоздушной обороны, рассказал, что Польша решила передать Украине дополнительные 70 единиц танков Т-72. Эксперт также добавил, что польская сторона планирует отремонтировать свои боевые машины и установить на них новую динамическую броню.

Кнутов заявил, что в первую очередь этот факт говорит о недостатке профессионалов в рядах ВСУ. Так как, танковая бригада будет не только сформирована на территории Польши, но также пройдет и полный курс обучения. Эксперт выразил мнение, что в рядах ВСУ сейчас нет недостатка в рядовых бойцах, а вот опытных солдат уже почти не осталось.

По мнению Кнутова, переломить ход СВО новая танковая бригада ВСУ не сможет, а вот доставить дополнительные проблемы для вооруженных сил Российской Федерации на определенных участках фронта вполне может.