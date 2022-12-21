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В настоящее время на территории Республики Беларусь происходит боевое слаживание российско-белорусской группировки войск. Западные средства массовой информации преподносят данную информацию в качестве тренировки для совершения наступления на северную часть территории Украины. Соответствующий материал опубликован в издании «Газета.ру».

Военный эксперт Юрий Кнутов опроверг данные слухи. Он сообщил, что в 2022 году уже было совершено две попытки вторжения на территорию Белоруссии. Поэтому главной целью осуществления российско-белорусских учений является оборона территории страны.

По словам Кнутова, число военной группировки, которая размещена на территории Республики Беларусь, не настолько велико, чтобы вести наступательные действия. Однако для успешной обороны территории страны военнослужащих вполне будет достаточно, если вдруг противник решит еще раз проникнуть. Также Кнутов подчеркнул, что Москвой были отправлены в Минск системы ОТРК «Искандер», а также ЗРК С-400.

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