Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас побеседовал с корреспондентами РИА Новости на тему недавних заявлений высокопоставленных политиков Европейского союза, касательно Минских соглашений.

Российский сенатор заявил, что на протяжении восьми последних лет европейские политики постоянно критиковали Российскую Федерацию за невыполнение Минских соглашений, и на основе этого продлевали антироссийские санкции. А теперь, по его словам, после заявлений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что главной целью Минских соглашений являлось предоставление Украине дополнительного времени для усиления своих вооруженных сил.

Андрей Клишас уверен, что после таких откровений европейских политиков воспринимать всерьез любые переговоры с Украиной и Западом не стоит. По словам российского сенатора, подобная «циничная ложь» уже была продемонстрирована однажды в Совбезе ООН Колином Пауэллом, который предъявил всем присутствующим пробирку с химическим оружием, которым якобы располагал Ирак.