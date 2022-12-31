ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас побеседовал с корреспондентами РИА Новости на тему недавних заявлений высокопоставленных политиков Европейского союза, касательно Минских соглашений.

Российский сенатор заявил, что на протяжении восьми последних лет европейские политики постоянно критиковали Российскую Федерацию за невыполнение Минских соглашений, и на основе этого продлевали антироссийские санкции. А теперь, по его словам, после заявлений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что главной целью Минских соглашений являлось предоставление Украине дополнительного времени для усиления своих вооруженных сил.

Андрей Клишас уверен, что после таких откровений европейских политиков воспринимать всерьез любые переговоры с Украиной и Западом не стоит. По словам российского сенатора, подобная «циничная ложь» уже была продемонстрирована однажды в Совбезе ООН Колином Пауэллом, который предъявил всем присутствующим пробирку с химическим оружием, которым якобы располагал Ирак.

Вам может понравиться

Бойцы ЧВК «Вагнер» поделились историей об эвакуации гражданских под обстрелом танка ВСУ

Корреспонденты РИА Новости пообщались с бойцами частной военной компании «Вагнер», которые рассказали журналистам одну историю, как они проводили эвакуацию мирного населения в окрестностях населенного пункта Артемовск во время обстрела со

Рогозин призвал Минобороны Украины не мечтать о репарациях Киеву

Российские граждане скорее отправятся в зону боевых действий, чем согласятся с тем, чтобы выплачивать репарации Киеву, как этого хочется украинским властям. Об этом заявил Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, в

«Евпатий Коловрат» войдет в состав Арктического флота ВМФ России

Сергей Ищенко, обозреватель портала «Свободная Пресса», написал, что в ночь на Новый год будет праздноваться ввод в состав российского военно-морского флота «Генералиссимуса Суворова». Это стратегическая подводная лодка К-553. Другим особо