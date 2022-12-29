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Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству, ответил на инициативу конфисковать имущество россиян, покинувших страну, и направить его в пользу нужд спецоперации.

С такой инициативой выступил Сергей Цеков, член Совфеда от Крыма. Он заявил, что необходимо отсудить недвижимое имущество у тех россиян, которые сбежали из страны и критикуют действия властей.

Андрей Клишас в ответ заявил, что подобную идет реализовать не получится, так как она является антиконституционной. В своем канале Телеграм он указал, что такие действия противоречат конституции, а потому невозможны.

Ранее Клишас рассказал, почему спецоперацию в России не называют «войной». Он объяснил, что объявление военного положения может вызвать определенные последствия, которых правительство страны пытается избежать.

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