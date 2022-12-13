Известный эксперт Андрей Клинцевич в материале для издания «Свободная пресса» перечислил все преимущества российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» над своими аналогами, которые стоят на вооружении стран НАТО.

Российский «Торнадо-Г» является прямым конкурентом РСЗО HIMARS производства США, который использует реактивные снаряды калибром в 227 мм. Российская же система залпового огня может использовать реактивные снаряды двух типов: в 122 мм и 300 мм. Снаряды меньшего калибра предназначены для поражения более мелких целей.

По словам эксперта, современная РСЗО «Торнадо-Г» отличается от своего предшественника родом из СССР «Град» применением современной электронной базы, что позволяет наводиться на цель и вести огонь в автоматическом режиме. В реалиях современного ведения боевых действий это позволяет быстрее наносить удар и оперативно покидать позиции.