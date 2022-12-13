ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный эксперт Андрей Клинцевич в материале для издания «Свободная пресса» перечислил все преимущества российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» над своими аналогами, которые стоят на вооружении стран НАТО.

Российский «Торнадо-Г» является прямым конкурентом РСЗО HIMARS производства США, который использует реактивные снаряды калибром в 227 мм. Российская же система залпового огня может использовать реактивные снаряды двух типов: в 122 мм и 300 мм. Снаряды меньшего калибра предназначены для поражения более мелких целей.

По словам эксперта, современная РСЗО «Торнадо-Г» отличается от своего предшественника родом из СССР «Град» применением современной электронной базы, что позволяет наводиться на цель и вести огонь в автоматическом режиме. В реалиях современного ведения боевых действий это позволяет быстрее наносить удар и оперативно покидать позиции.

Вам может понравиться

Марочко: данные о гибели солдат ВС РФ после обстрела Сватово не соответствуют действительности

Офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Сети появилась информация, которая не соответствует действительности, якобы о гибели большого количества российских военнослужащих после обстрела населенного пункта Сватово со стороны

Появилось видео применения обновленной РСЗО «Торнадо-Г» по позициям ВСУ

В Telegram-канале «РИА Новости» было опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть боевую работу обновленной реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении. На кадрах, которые были

Вертолет Ми-8 ВСУ был сбит в районе населенного пункта Константиновка

Как сообщает портал Avia.pro, местные жители населенного пункта Константиновка рассказывают о крушении украинского военного вертолета. Сообщается, что вертолет ВСУ осуществлял пуски неуправляемых ракет по позициям российских войск. Во время одного