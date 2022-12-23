Ван И, глава китайского МИД, в процессе разговора по телефону с Энтони Блинкеном, госсекретарем Соединенных Штатов, сказал, что власти Вашингтона не могут одновременно вести диалог и пытаться сдерживать Пекин, договариваться о сотрудничестве и в то же время «наносить удар ножом». Заявление министра иностранных дел КНР опубликовано на официальном портале ведомства.

Дипломат отметил, что Америка должна серьезно отнестись к опасениям со стороны Китая, отказаться от попыток сдерживания и тормозить развитие КНР.

Ранее в Госдепе проинформировали, что Ван И и Блинкен в ходе телефонных переговоров обсудили поддерживание открытых каналов связи между Китаем и Соединенными Штатами Америки.

Ранее Мао Нин, официальный представитель китайского МИД, заявила, что КНР призывает Штаты прекратить применять НАТО для того, чтобы сохранить свою гегемонию.