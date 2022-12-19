ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР, объемы импорта сжиженного природного газа по итогам октября с начала 2022 года составили рекордные показатели, что позволило Китаю обойти по показателям импорта данного вида топлива даже Японию.

Китай смог нарастить объемы поставок СПГ до рекордных 6,42 миллиона тонн, что позволило занять место крупнейшего импортера природного газа в мире, сместив с пьедестала Японию. Поставки природного газа в Китай по трубопроводам в октябре составили 5,059 млрд кубометров. Природный газ по трубопроводам идет в Китай из пяти стран: России, Туркмении, Узбекистана, Мьянмы и Казахстана.

Отмечается, что Российская Федерация нарастила объемы экспорта СПГ за период январь-ноябрь 2022 года до 40 млрд кубометров, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Причем объемы поставок природного газа в Европу (включая Турцию и Британию) выросли за 11 месяцев текущего года на 22 процента, составив более 20 млрд кубометров.

Вам может понравиться

Ходаковский: Потенциал российской армии растет

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Напомним, что Залужный заявил, что со стороны ВС РФ готовится наступательная операция на столицу Украины. Ходаковский на это отметил,

Российские танки Т-90 защищают не только республики Донбасса, но и Вьетнам

Как сообщает издание «Свободная пресса», недавно прошла очередная Вьетнамская международная оборонная выставка VIDEX, в центре внимания которой, не смотря на международные санкции, находились образцы российских вооружений. В течение многих десятилетий

Мэр Киева рассказал о «скромной» новогодней елке с гирляндами от генераторов

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о том, что на Софийской площади был установлен новогодний символ – главная елка страны. Соответствующую информацию сообщает издание «Московский комсомолец». В своем Телеграм-канале Кличко