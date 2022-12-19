Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню КНР, объемы импорта сжиженного природного газа по итогам октября с начала 2022 года составили рекордные показатели, что позволило Китаю обойти по показателям импорта данного вида топлива даже Японию.

Китай смог нарастить объемы поставок СПГ до рекордных 6,42 миллиона тонн, что позволило занять место крупнейшего импортера природного газа в мире, сместив с пьедестала Японию. Поставки природного газа в Китай по трубопроводам в октябре составили 5,059 млрд кубометров. Природный газ по трубопроводам идет в Китай из пяти стран: России, Туркмении, Узбекистана, Мьянмы и Казахстана.

Отмечается, что Российская Федерация нарастила объемы экспорта СПГ за период январь-ноябрь 2022 года до 40 млрд кубометров, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Причем объемы поставок природного газа в Европу (включая Турцию и Британию) выросли за 11 месяцев текущего года на 22 процента, составив более 20 млрд кубометров.