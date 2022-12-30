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Как сообщает издание «Свободная пресса», военно-морские силы Российской Федерации совместно со своими китайскими коллегами провели одни из самых масштабных военных учений в истории под названием «Морское взаимодействие».

Морские военные учения начались 21 числа и завершились 27 декабря, продлившись примерно неделю. Хотя подобные учения РФ и Китай проводят еще с 2012 года, однако артиллерийские стрельбы даже в сотне морских миль от Тайваньского пролива не на шутку всполошили США, Тайвань и даже Японию. Тем не менее, совместные военные учения РФ и КНР стали самыми прозрачными в истории.

Военные учения показали, что российская и китайская армии продемонстрировали высокую степень оперативной совместимости. Это означает, что в случае возникновения реальной угрозы Китаю со стороны флота США, военно-морские силы КНР и РФ смогут отреагировать на подобную угрозу очень оперативно.

Военные эксперты отметили, что Китай значительно увеличил количество своих военных учений. Данный шаг, по мнению военных аналитиков, стал ответом КНР на решение Японии об увеличении своего военного бюджета.

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