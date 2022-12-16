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Как сообщает РИА Новости, Игорь Кимаковский, исполняющий обязанности советника врио главы ДНР, заявил, что на территории Чехии начали подготовительные работы по налаживанию производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Кимаковский добавил, что на территории Чехии хотят организовать производство украинских БПЛА, так как военное командование ВСУ прекрасно понимает, что любые производственные мощности, направленные на выпуск военной продукции на территории Украины, будут уничтожены ракетным ударов ВС РФ. По этой причине, производство будут переносить в ЕС, а на работу планируют набирать украинских беженцев.

Тажке Кимаковский отмечает, что из-за проблем с электроэнергией, начать производство на территории Украины не представляется возможным. В условиях энергетического кризиса военное командование ВСУ прекрасно понимает, что производству любой военной продукции будут препятствовать не только ракетные обстрелы, но и нехватка энергии.

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