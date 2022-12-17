Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», официальные власти Белого дома пока не намерены передавать представителям киевского режима свои тактические ракеты ATACMS, которые способны поражать российские военные объекты, расположенные на территории Крыма, откуда-то из-под Очакова или Николаева. Вашингтон официально отказывается обострять и так не лучшие отношения с Москвой.

Однако, другие союзники Украины не против того, чтобы ВСУ смогли нанести ракетный удар по объектам в Крыму. Прежде всего, речь идет о таких странах, как Великобритания и Польша. Дело в том, что недавно ряд украинских СМИ сообщил, что в распоряжении ВСУ могут появиться франко-британские тактические крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, которые выпускает компания MBDA Missile Systems.

Британская крылатая ракета может поражать цели на расстоянии до 250 км, а ее усовершенствованная французская версия под названием SCALP и вовсе имеет максимальную дальность стрельбы в 500 км. Это высокоточное оружие, которое очень сложно обнаруживается средствами ПВО.

Теперь стало известно, что еще в октябре Польша начала модернизировать украинские бомбардировщики Су-24 для использования крылатых ракет Storm Shadow. А 15 декабря министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в случае продолжения ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны ВС РФ, Британия может передать ВСУ ракеты Storm Shadow для защиты своей территории.