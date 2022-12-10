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Военные корреспонденты проекта «Русской весны» опубликовали в своем Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видеокадры боевой работы военнослужащих Народной Милиции ЛНР во время штурма позиций украинских военных в городе Соледар.

На кадрах, которые были сняты разведывательным беспилотным летательным аппаратом видно, как в одном из районов города Соледар российские артиллеристы работают по укрепленным позициям украинских военнослужащих. Боевые действия в Соледаре ведут российские бойцы из 6-го полка им. Платова 2-го армейского корпуса Народной Милиции ЛНР. В результате мощного артиллерийского обстрела укрепленных позиций военнослужащих ВСУ противник понес большие потери в личном составе.

Напомним, что 24 февраля вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины по приказу российского президента Владимира Путина. Одной из главных целей СВО является освобождение республик Донбасса.

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