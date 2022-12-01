Как сообщает «Московский Комсомолец», по мнению Василия Кашина, занимающего должность директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, что зимний период не приведет к остановке боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

Российский эксперт уверен, что в планы Путина не входит заморозка активных боевых действий на 2023 год. Также Кашин отмечает, что как раз к зиме закончится обучение основной массы мобилизованных военнослужащих. Этот факт позволит значительно нарастить количество солдат ВС РФ в зоне СВО.

Также Кашин отмечает, что проект российского бюджета подразумевает значительное увеличение расходов на российскую армию и военно-промышленный комплекс в 2022 и 2023 годах. Причем по проекту в 2024 году ожидается снижение трат на оборонное ведомство страны. Поэтому, по мнению Кашина, можно смело делать вывод, что российское политическое и военное командование рассчитывает на ведение активных боевых действий в течении большей части 2023 года.