Ученые из университета Колорадо провели исследование, насколько опасным является смыв унитаза с открытой крышкой. По итогам своего исследования специалисты определили, что во время смыва унитаза с незакрытой верхней крышкой, крошечные капли способны разлетаться по ванной комнате на высоту, достигающую двух метров. Стоит отметить, что в брызгах из унитаза присутствуют различные бактерии, способные нанести вред человеку.

Свою работу исследователи опубликовали в издании Scientific Reports. Для демонстрации распространения брызг из открытого унитаза во время его смыва, специалисты использовали ярко-зеленые лазеры. При помощи такой подсветки можно было рассмотреть, каким образом капли воды вылетают наружу.

Отмечается, что капли воды из унитаза способны вылетать со скоростью 2м/сек и достигают высоты до 2х метров. Самые крупные скопления в течение нескольких секунд оседают на поверхности ванной комнаты, а микрокапли остаются в воздухе несколько минут. Таким образом, после неправильных манипуляций по смыву унитаза, человек может вдохнуть болезнетворные бактерии. Именно поэтому, специалисты рекомендуют всегда смывать унитаз с закрытой крышкой.