Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как пишет Ростислав Ищенко в своей статье для «Украина.ру», многие военные эксперты и аналитики выразили обеспокоенность тем фактом, что военный бюджет США на 2023 год достиг рекордных размеров 850 миллиардов долларов. Причем в нем предусмотрено целых 45 миллиардов помощи для Украины.

Как отмечает Ищенко, Украину также поддерживают и выделяют финансовую, военную и гуманитарную помощь еще и страны Евросоюза, и международные организации, так что суммарная помощь в денежном эквиваленте на 2023 год может составить все 100 миллиардов долларов. Поэтому ВСУ сохранят возможность вести активные боевые действия и в следующем году.

Однако, как отмечает Ищенко, и Россия не стоит на месте. Все еще происходит процесс обучения мобилизованных бойцов, чтобы на фронт попали хорошо подготовленные специалисты. Также РФ наращивает свой военно-технический потенциал, выпуская новые танки, системы ПВО, ракеты «Искандер», БПЛА, бронированную технику, ствольную артиллерию и РСЗО.

Поэтому Ищенко делает следующие выводы. Во-первых, российское военное руководство понимает, что Запад продолжает поддерживать ВСУ своими вооружениями. Во-вторых, все понимают, что накопить достаточное количество западных вооружений ВСУ смогут только к апрелю-маю следующего года. В-третьих, вооруженные силы РФ продолжают подготавливать резервы и накапливать технику для будущего наступления. В-четвертых, на Донбассе ВС РФ уже успешно наступают на позиции ВСУ. В-пятых, группировки войск в Беларуси может ударить с фланга. В-шестых, в тыловых районах ВС РФ держат крупные резервы, которые можно перебросить на любой участок фронта. В-седьмых, российские войска полностью обеспечены техникой и боеприпасами.

Вам может понравиться

Gazeta Wyborcza: власти Польши усилили контроль за выплатой пособий «500+» для беженцев из Украины

Как пишет в своем материале Gazata Wyborcza, польские власти решили ужесточить контроль над процедурой выдачи украинским беженцам пособий. Как отмечает обозреватель польского издания Каролина Козакевич, мэр приграничного Перемышля Войцех Бакун

Опубликованы видеокадры сдачи в плен боевиков ВСУ после атаки российских штурмовиков

Портал «Военное дело» пишет, что при проведении специальной операции российская армия начала активно штурмовать позиции ВСУ. Источник выложил в Сеть кадры атаки на украинских военных. В результате наступления штурмом российским

«Ростех» докладывает об увеличение производства комплексов «Искандер»

Как сообщил заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в своем интервью для канала «Россия 24», в текущем году было увеличено производство не только ракетных комплексов, но также увеличены объемы выпуска