Как пишет Ростислав Ищенко в своей статье для «Украина.ру», многие военные эксперты и аналитики выразили обеспокоенность тем фактом, что военный бюджет США на 2023 год достиг рекордных размеров 850 миллиардов долларов. Причем в нем предусмотрено целых 45 миллиардов помощи для Украины.

Как отмечает Ищенко, Украину также поддерживают и выделяют финансовую, военную и гуманитарную помощь еще и страны Евросоюза, и международные организации, так что суммарная помощь в денежном эквиваленте на 2023 год может составить все 100 миллиардов долларов. Поэтому ВСУ сохранят возможность вести активные боевые действия и в следующем году.

Однако, как отмечает Ищенко, и Россия не стоит на месте. Все еще происходит процесс обучения мобилизованных бойцов, чтобы на фронт попали хорошо подготовленные специалисты. Также РФ наращивает свой военно-технический потенциал, выпуская новые танки, системы ПВО, ракеты «Искандер», БПЛА, бронированную технику, ствольную артиллерию и РСЗО.

Поэтому Ищенко делает следующие выводы. Во-первых, российское военное руководство понимает, что Запад продолжает поддерживать ВСУ своими вооружениями. Во-вторых, все понимают, что накопить достаточное количество западных вооружений ВСУ смогут только к апрелю-маю следующего года. В-третьих, вооруженные силы РФ продолжают подготавливать резервы и накапливать технику для будущего наступления. В-четвертых, на Донбассе ВС РФ уже успешно наступают на позиции ВСУ. В-пятых, группировки войск в Беларуси может ударить с фланга. В-шестых, в тыловых районах ВС РФ держат крупные резервы, которые можно перебросить на любой участок фронта. В-седьмых, российские войска полностью обеспечены техникой и боеприпасами.