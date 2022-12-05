Как сообщает в своем материале иранское издание Javan, коллективный Запад начал реализовывать стратегию, направленную на внутреннее ослабление союзников Российской Федерации, при помощи создания в этих странах условий для внутренних беспорядков.

По мнению обозревателей иранского издания, западные страны приступили к реализации своего проекта направленного на дестабилизацию внутреннеполитической ситуации в Иране и КНР. Также одной из целей западных стран является создания условий для прямого вмешательства этих стран в украинский конфликт. Однако, как пишет иранский обозреватель, это совершенно не входит в планы Ирана и Китая.

Западные страны решили разыграть свою излюбленную стратегию по дестабилизации внутренней социальной и политической жизни стран КНР и Ирана. Ведь у США не получилось разыграть так называемую «тайваньскую» карту против КНР. Именно поэтому в некоторых провинциях Китая начались массовые протесты и неповиновение властям.