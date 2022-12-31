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В журнале JAMA Network Open были опубликованы результаты работы китайских исследователей из Пекинского университета. Ученые из Китая смогли обнаружить закономерность – терапия иглоукалывания помогает при лечении синдрома раздраженного кишечника, который сопровождается диареей.

Исследователи набрали группу из 90 добровольцев, которые страдали от синдрома раздраженного кишечника с диареей. В ходе исследования больные прошли 12 сеансов акупунктуры по 30 минут каждый, которые длились на протяжении четырех недель. Ученые решили разделить больных на три группы. Первая группа посещала терапию иглоукалывания в специфические акупунктурные точки. Вторая группа посещала терапию иглоукалывания в неспецифические акупунктурные точки. Третья группа посещала терапию, где проходила имитация акупунктуры.

Ученые собрали медицинские анализы больных из всех трех групп до начала эксперимента и после. Оказалось, что состояние больных улучшилось в первой группе среди 64,3%, во второй группе среди 62,1% и в третьей группе среди 55,2%.

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