Известный американский институт по изучению войны (ISW) с момента начала специальной военной операции очень тщательно следит за боевыми действиями, которые происходят на территории Украины.

Американские аналитики по изучение военных конфликтов сообщили, что 29 ноября вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться вперед к юго-востоку от населенного пункта Бахмут (бывшее название Артемовск). При подготовке американского отчета во внимание еще не бралась информация о наступлении российских войск в направлении населенного пункта Часов Яр, а также об установлении контроля над автомобильной дорогой, которая ведет в этот город.

Американские военные аналитики считают, что российская армия не сможет взять группировку ВСУ, которая защищает город Бахмут, в окружение в ближайшее время. Однако российские эксперты уверены, что если темпы продвижения российских войск сохранятся на прежнем уровне, то группировка ВСУ в Бахмуте может скоро оказаться в полукольце.