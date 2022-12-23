Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что США собираются отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot не для того, чтобы защитить Киев. Их главная цель – это проверка боеспособности системы в условиях реальных боевых действий.

Он уверен, что цель Вашингтона – проверка своего вооружения в бою против армии ВС РФ. Даже потеря ЗРК Patriot для Штатов не будет трагедией, ведь в такой способ они узнают все уязвимости комплекса, учтут его недостатки и таким образом, смогут его модернизировать. Руденко отмечает, что Украина сегодня является ареной, на которой коллективный Запад хочет оценить свои возможности в борьбе против России. Стоит отметить, что против американских ЗРК Patriot армия вооруженных сил Российской федерации будет использовать свое самое новейшее вооружение.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский остался недоволен малым числом предоставленных Америкой ЗРК Patriot а также количеством и видом выделяемой военной помощи Украине.