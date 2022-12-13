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Известный обозреватель, политолог и публицист Ростислав Ищенко пообщался с журналистами издания «Военное дело» на тему ударов беспилотников ВСУ по аэродромам дальней авиации, которые расположены в глубине России.

По словам эксперта, система ПВО любой страны, в том числе и России, не идеальна. Ищенко напомнил всем, что даже во времена СССР немецкому пилоту Матиасу Русту удалось беспрепятственно долететь до Красной площади в Москве. Причем немец остался незамеченным не только системой ПВО, установленной на государственной границе, но также он смог преодолеть и внутреннюю зону ПВО Москвы.

Ищенко уверяет, что российские части ПВО прикрывают российские группировки в зоне СВО, прифронтовые города, важные военные объекты внутри страны, а также значимые гражданские энергетические объекты, однако системы ПВО не стоят на каждом углу в России.

По мнению Ищенко, ВСУ использовали советский БПЛА Ту-141 «Стриж». Он напомнил всем, что обломки точно такого же БПЛА были обнаружены и в Хорватии. Причем эта страна находится в самом центре НАТО, а значит и западное ПВО пропустило такой БПЛА вглубь своей территории.

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