Как сообщает агентство Tasnim, армия Ирана организовала и провела масштабные военные учения в регионе, который простирается от северной оконечности Индийского океана до восточной части Ормузского пролива.

Совместные военные учения проходили под лозунгом «Уверенность в себе, устойчивая безопасность и сила». Иранская армия обозначила свои военные учения, как Zolfaqar 1401. По информации заместителя командующего армией Ирана контр-адмирала Хабиболла Сайяри, в ходе учений были задействованы бронетанковые и пехотные части, а также механизированные подразделения сухопутных войск Ирана, совместно с частями ВМС и ПВО.

В ходе учений иранские военные отрабатывали навыки планирования и проведения военных операций, а также взаимодействие между различными родами войск. Также отрабатывались навыки использования систем противовоздушной обороны, систем электронной борьбы и использования БПЛА на поле боя. Также иранская армия отработала способы противостояния биологическим, химических и радиационным заражениям.