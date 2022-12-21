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Международное издание Financial Times опубликовало материал, в котором говориться о том, что в последнее время увеличилось количество обращений женщин в Английскую ассоциацию проституток с вопросами, как можно начать работать в секс-индустрии. По словам автора материала, причиной таких кардинальных шагов является удорожание жизни и инфляция в стране.

Автор материала рассказывает историю Тиффани, которая в результате ухудшения экономической ситуации в Британии не смогла найти другого способа заработка, кроме как проституции. Торговать своим телом женщин подталкивают различного рода причины, начиная от финансовой независимости и заканчивая эксплуатацией женщин преступными группировками. Многие эксперты считают, что причиной роста проституции в Королевстве является рост инфляции. Хотя, по словам автора статьи, обесценивание валюты не такое уж и большое – всего 11 %.

Все больше женщин решают торговать своим телом, однако спрос на услуги проституток тоже падает из-за того, что экономические перспективы не такие уже и радужные.

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