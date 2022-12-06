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Как сообщает РБК, Игорь Стрелков рассказал, что ему не позволили уже в третий раз принять участие в специальной военной операции. По его словам, он прибыл на территорию ДНР в октябре и записался в местном комиссариате добровольцем в Народную Милицию. Однако, как выяснилось позже, он был зачислен в армию республики всего на один день. Поэтому после того, как он узнал, что находится в воинском подразделении незаконно, ему пришлось вернуться в Москву.

Как написал сам Игорь Стрелков в своем Telegram-канале, попытка принять участие в боевых действиях против «уважаемых киевских партнеров» в зоне проведения специальной военной операции «под номером 3» так и не увенчалась успехом.

Стрелков уточнил, что еще 18 октября он написал в своем Telegram-канале, что 14-го числа был зачислен в состав маршевой роты мотострелковой бригады 1-го корпуса НМ ДНР. Стрелкову сообщили, что «высшее руководство» не в восторге от его присутствия в ДНР, однако его заверили, что вскоре все будет улажено. Однако, когда он узнал, что его уволили на следующий день после зачисления, и что он весь месяц пребывал в расположении части незаконно, он принял решение 5-го декабря вернуться в Москву.

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