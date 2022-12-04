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Как сообщает издание «ИноСМИ», развивающиеся страны всерьез обеспокоены американской глобализацией по причине того, что американское правительство желает укрепить собственную гегемонию за счет более слабых государств. К таким выводам пришел в своем материале китайский обозреватель из издания «Хуаньцю шибао».

Президент Российской Федерации Владимир Путин также решил открыто выступить против планов США, которые решили установить контроль над природными ресурсами России, чтобы защитить свою страну и другие страны от американской глобализации. В подтверждение этому можно привести слова российского президента, которые были произнесены им на выступлении во время проведения ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин в своей «валдайской речи» заявил, что нормальное развитие любой страны воспринимается коллективным Западом, как вызов их монополии и гегемонии. Поэтому, по мнению профессора Школы международных отношений и связей с общественностью Шанхайского университета иностранных языков Чэна Явэня, Китаю стоит также обратить внимание на тенденцию по неудовлетворенности всех развивающихся стран в отношении политики США по обустройству глобальных взаимоотношений в мире.

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