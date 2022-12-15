Проявленная официальными лицами НАТО благосклонность к недавнему применению Украиной беспилотников для атак по объектам в глубине России привела Хорватию к решению срочно усилить свою систему ПВО, вспомнив о крушении на своей территории в марте 2022 года украинского беспилотника советской эпохи. Об этом сообщает одна из хорватских газет Jutarnji list. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Правительство Хорватии на своем последнем заседании одобрило закупку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Мистраль» вместе с боезапасом соответствующих ракет на общую сумму 71,9 млн евро. Министр обороны Марио Баножич пояснил на заседании правительства, что в связи с конфликтом на Украине и прежним крушением украинского беспилотника в предместьях Загреба приобретение зенитно-ракетного комплекса малой дальности было определено как «первоочередная задача оснащения Вооруженных Сил на ближайшее будущее».

После того, как Минобороны Хорватии организовало презентации нескольких производителей систем ПВО и провело их анализ, выбор пал на французский «Мистраль», выпускаемый компанией MBDA. Предложение Франции получило поддержку также с учетом того обстоятельства, что ранее, в контракте на продажу 12 самолетов Rafale, было отражено пожертвование пусковой установки Mistral для защиты авиабазы, где будут размещены «Рафали».

В дополнение к пусковой установке пакет пожертвований также включает в себя пакет материально-технического обеспечения, который включает в себя специальные инструменты и испытательное оборудование, запасные части, техническую документацию и техническую поддержку, а также обучение операторов и техников Вооруженных Сил, которое уже было проведено во Франции.

В решении правительства не было указано, сколько именно пусковых установок пожертвует Франция или сколько будет закуплено вместе с ракетами. Однако, по неофициальной информации, Хорватия в итоге закупит пусковые установки для оснащения пяти дивизионов ЗРК малой дальности.

Как сообщил министр Баножич на заседании правительства, согласованный пакет предусматривает поставку ракет «Мистраль-3» и пусковой установки системы малой дальности с новейшей тепловизионной камерой, а также системы шифрованной электронной идентификации целей и комплекта связи для координации командования и управления. Также предусмотрен комплексный пакет материально-технического обеспечения, который включает в себя специнструмент и контрольно-измерительное оборудование, начальный комплект запасных частей, техническую документацию, учебные ракеты, обучение персонала на уровне подготовки будущих инструкторов, техническую поддержку со стороны производителя, а также 12 месяцев гарантии на поставленное оборудование.

По той же неофициальной информации, поставка первых ЗРК Mistral 3 должна состояться в конце следующего года. Хорватия оплатит всю заказанную систему в течение следующих пяти лет.

Хорватское издание напомнило, что «Мистраль-3» – это переносной зенитно-ракетный комплекс с инфракрасным наведением, предназначенный для сбития воздушных целей на высоте до трех километров. Ракетами можно стрелять с плеча либо со специальных стоек по две ракеты на каждой, а также с кораблей, вертолетов и транспортных средств. Это означает, что хорватская армия может использовать эти ЗРК на кораблях, боевых машинах Patria и на вертолетах Blackhawk.

Серийное производство «Мистралей» началось в 1989 году, и сегодня он используется армиями 27 стран. Эта система в балканском регионе ранее была куплена Северной Македонией и Сербией.

Согласно более ранним заявлениям министра обороны, после закупки ПЗРК Хорватия намечает приобретение зенитной системы средней дальности, для чего ведутся переговоры с Францией о закупке наземных ЗРК VL MICA, использующих ракету с системой самонаведения на цель на основе встроенного радара Thales AD4A. Дальность полета ракеты составляет от 20 до 30 километров, общий вес – 113 кг, масса боевой части – 12 кг, скорость ракеты – 3 Маха. Контракт на закупку этой системы может быть подписан в следующем году, с поставкой в 2026 году.