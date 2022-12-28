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Александр Ходаковский, командир донецкого батальона, заявил, что военнослужащие России в ходе спецоперации постепенно вытесняют ВСУ с занимаемых позиций. Однако радоваться пока рано, так как украинские вооруженные силы способны на различные «гадости» и даже на локальные преступления.

Ходаковский отметил, что угроза наступления со стороны ВСУ в любом случае присутствует. Он рассказал, что один раз украинцы уже создали такую ситуацию, когда стали наступать на удаленных концах линии фронта, чтобы растянуть российские войска. Таким образом, они хотели разделить наших военных.

По мнению эксперта, ВСУ выжидают, когда российская армия истощит все свои ресурсы в ходе наступлений. Он считает, что у Киева есть резервы, которые он пока скрывает и не пускает в бой. Поэтому командованию ВС России следует сохранять бдительность.

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