Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Напомним, что Залужный заявил, что со стороны ВС РФ готовится наступательная операция на столицу Украины. Ходаковский на это отметил, что потенциал армии вооруженных сил Российской Федерации значительно вырос за счет частичной мобилизации. Передают “Аргументы недели“.

Командир батальона «Восток» также подчеркнул, что на данный момент он не имеет права комментировать подобного рода заявления, подтверждать их или опровергать. «То, что потенциал прирастает, это безусловно», – подчеркнул Ходаковский. Он также отметил, что на линии боевого соприкосновения виден прирост потенциала российской армии, ведь туда прибывают мобилизованные подразделения.

Что касается военного потенциала в Беларуси, то Ходаковский отметил, что подобной информацией не владеет. Относительно домыслов украинской стороны, то это, по его словам, должно остаться за пределами обсуждения.