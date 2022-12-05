Своим мнением о состоянии российской и украинской армии после девяти месяцев активных боевых действий в зоне проведения специальной военной операции поделился командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем личном Telegram-канале.

По его словам, Российская Федерация даже в условиях широкомасштабных санкций способна выпускать свои собственные самолеты, вертолеты, танки, Калибры и Искандеры. При этом в стране идет широкомасштабная подготовка мобилизованных военнослужащих. Причем у России есть возможности по наращиванию военной мощи.

При этом украинская сторона прекрасно играет на публику и продолжает требовать все новое и новое вооружение у стран НАТО. При этом киевские власти находятся в ловушке, ведь их способность противостоять российской армии напрямую зависит от западных поставок. Именно поэтому Украина будет послушно делать то, что ей велят страны Запада.