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Как сообщает портал Pravda.ru, в Сети были опубликованы кадры, на которых видно перемещение по одной из проселочных дорог украинского грузовика с боекомплектом где-то в окрестностях Красного Лимана. Однако разведывательный беспилотник российских вооруженных сил смог обнаружить перемещение украинской машины и передать координаты цели артиллерийским расчетам.

В результате точного выстрела из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» украинский грузовой автомобиль с боекомплектом был уничтожен. На видео можно отчетливо видеть мощный взрыв, что свидетельствует о детонации боеприпасов, которые перевозились в кузове грузовика.

Военные корреспонденты портала «Русская весна» предполагают, что украинский грузовик был уничтожен при помощи российского управляемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Причем наведение снаряда на цель, скорее всего, было произведено с беспилотного летательного аппарата.

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