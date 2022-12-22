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Усилиями подразделений артиллерии Народной Милиции ДНР была ликвидирована очередная группа военнослужащих ВСУ в окрестностях населенного пункта Нью-Йорк, расположенного на территории ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы НМ ДНР.

Пресс-служба НМ ДНР сообщает, что в результате массированного обстрела укрепрайонов ВСУ артиллерийскими расчетами 3-й гвардейской бригады 1-го армейского корпуса был ликвидирован личный состав украинской армии. В результате точного попадания по отступающей группе бойцов ВСУ из артиллерийского орудия Д-20 значительная ее часть была ликвидирована. Также в пресс-службе отметили, что артиллерийские расчеты постоянно оказывают огневую поддержку подразделениям пехоты ВС РФ и НМ ЛДНР.

После полного освобождения населенного пункта Нью-Йорк от отрядов украинских военнослужащих и установления контроля, как сообщили в пресс-службе НМ ДНР, ему вернут его прежнее название – Новгородское.

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