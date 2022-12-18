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СМИ Греции сообщают, что официальные Афины предоставляют Украине не только системы вооружений для ВСУ, но также оказывают и значительную финансовую помощь киевскому режиму.

Новостной портал pronews.gr сообщает, что правительство Кириакоса Мицотакиса приняло решение об оказании финансовой поддержки Украины в размере многомиллионных кредитов. Греческий портал приводит информацию, что первый заместитель министра финансов страны Тодорос Скилакакис поставил свою подпись под решением ЕС о предоставлении финансовой помощи киевскому режиму в размере 1 и 5 миллиардов евро кредитов.

Первый кредит, размер которого составляет 1 млрд евро, был отправлен Украине еще в августе 2022 года. Следующий кредит на сумму в 5 млрд евро сейчас проходит процедуру согласования. Срок погашения предоставленных кредитов составляет 25 лет. Кредиты направлены в первую очередь на поддержание дефицита доходной части бюджета Украины, а также на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

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