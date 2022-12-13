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Полковник в запасе Андрей Головатюк пообщался с журналистом издания Pravda.ru. В ходе беседы он рассказал, что власти Польши озаботились вопросом обеспечения безопасности своей территории и населения от повторения инцидента с украинской ракетой. Напомним, что 15 ноября на территории польского села Пшеводув упала украинская ракета в результате чего было убито два человека.

Как заявляет военный эксперт, Польша уже почти договорилась с Германией о размещении на приграничной с Украиной территории ЗРК Patriot. По словам Головатюка, такой шаг направлен на предотвращение будущих инцидентов с украинскими ракетами ПВО, которые могут снова упасть на территории Польши.

Бывший полковник отметил, что все прекрасно осознают, что на вооружении подразделений ПВО ВСУ находятся ракеты советского производства, которые уже давно необходимо утилизировать, так как Украина не проводила регламентные технические работы с ними.

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