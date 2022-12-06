Китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой автор заявляет, что американское правительство из-за своих манипуляций кризисом на Украине теряет доверие многих своих союзников. Об этом сообщается на портале «Газета.ru».

В материале говориться, что в ходе конфликта между Украиной и Россией Вашингтон давит на европейцев, чтобы они, в свою очередь, оказывали давление на РФ. Таким образом, европейская экономика ослабевает, а Штаты получают от этого конкурентное преимущество. По словам автора статьи, такими действиями США портит отношения со своими союзниками и разрушает свою гегемонию, которую все это время старались прикрыть так называемым «международным порядком».

Журналист подчеркивает, что построение «международного порядка» должно быть основано согласно Уставу ООН. И главная его цель – это совместное будущее всего мирового общества. А базирование на «юрисдикции Вашингтона» – это «пляска под дудку» США.