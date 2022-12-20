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Как сообщает «Московский Комсомолец», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил в поддержку законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности для рядовых солдат украинской армии за самовольное оставление позиций и дезертирство. Другими словами, Залужный признает катастрофическую ситуацию, которая сложилась для ВСУ на фронте.

По словам Залужного из-за того, что некоторые солдаты ВСУ самовольно покидают некоторые позиции на линии фронта, что приводит к тому, что командование ВСУ в экстренном порядке вынужденно прикрывать оголившиеся участки фронта другими военнослужащими. Все это, по словам Залужного, приводит к росту числа потерь среди личного состава украинской армии.

Российские военные эксперты отмечают, что в первую очередь такое решение связано с катастрофической ситуацией в районе населенного пункта Артемовск. Ведь по информации с фронта, украинские военные целыми подразделениями отказываются удерживать позиции на передовой. По словам подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, такая ситуация в районе Артемовска сложилась по причине того, что политическое руководство Украины приняло решение удерживать Артемовск любой ценой.

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