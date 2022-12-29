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Михаил Федоров, возглавляющий Минцифры на Украине, рассказал, что для того, чтобы уговорить известного бизнесмена Илона Маска из США о поставках на Украину систем Starlink, ему пришлось умолять и стоять «на коленях». Об этом пишет портал «Газета.ру»

Министр отметил, что при обращении к Маску, он пообещал ему достижения мирового рекорда.

Федоров рассказал, что он буквально стоял на коленях и просил предпринимателя организовать работу на украинской территории. Он отметил огромное значение систем, отправленных в Киев, для решения большого количества гражданских и военных задач в стране.

Также Федоров добавил, что спутниковые системы, подключенные к бесперебойным генераторам, смогут поддерживать связь в стране даже при полном блэкауте.

Ранее появилась информация, что Киев все же договорился с компанией Маска SpaceX, и на Украину будут поставлены несколько тысяч антенн Starlink.

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