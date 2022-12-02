Как сообщает ТАСС, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с призывом к западным странам убедить украинскую сторону начать процесс по мирному урегулированию боевых действий на ее территории.

Глава МИД Турции заявил, что все западные страны должны занять единую позицию по способу урегулирования украинского кризиса, решение которого должно быть достигнуто только за столом переговоров. По его словам, некоторые западные страны все еще выступают за продолжение боевых действий на Украине.

Причем, по мнению министра иностранных дел Турции, в текущих условиях достигнуть начала мирных переговоров будет намного сложнее, чем в марте этого года, когда представители Российской Федерации и Украины уже встречались в Стамбуле и Анталье.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за «справедливый мир для Украины», который может быть достигнут за столом переговоров, если участники конфликта дадут шанс дипломатии.