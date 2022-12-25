Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел КНР Ван И, одним из ключевых достижений китайской дипломатии является успешное противостояние гегемонии США в мире, а также борьба с политикой Вашингтона, которая проявляется в силовом воздействие на другие страны.

Во время симпозиума, которые был посвящен китайской дипломатической службе, Ван И заявил, что в 2022 году внешняя политика Китая смогла объединить результаты работы за прошедшие годы с созданием основы для реализации дальнейших планов на будущее. По его словам, КНР смогла добиться значимых результатов в работе всего аппарата Коммунистической партии страны. Ван И отмечает, что Китай смог успешно противостоять агрессивной внешней политике США, которая направлена на силовое воздействие и распространение своей гегемонии в мире, а также сепаратистам, которые выступают за провозглашение независимости Тайваня.

Главным инструментом для борьбы с гегемонией США, по мнению главы МИД КНР, стала площадка ООН, используя которую Китай смог успешно отстоять свои национальные интересы.