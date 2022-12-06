Российский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в скором времени в Белгородской области будут сформированы первые отряды территориальной самообороны.

По словам губернатора, батальоны территориальной самообороны будут укомплектованы гражданами, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут быть призваны в действующие подразделения вооруженных сил РФ, однако имеют «большое желание и реальный боевой опыт». Гладков сообщил, что местные жители региона выступили с подобной инициативой сами еще в первые дни начала специальной военной операции на территории Украины.

Также губернатор Белгородской области написал, что в данный момент военные инструктора, которые имеют большой опыт участия в различных военных конфликтах, занимаются подготовкой первых отрядов территориальной самообороны. Такие отряды будут сформированы в каждом приграничном районе области.