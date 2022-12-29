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Роберт Хабек, вице-канцлер Германии, заявил, что страна продолжает производство снарядов для установок «Гепард», которые были отправлены на Украину.

Также он рассказал, что в ближайшее время ВСУ получит подкрепление. Германия отправит в Киев системы ПВО IRIS-T. Вице-канцлер ФРГ убежден, что именно эти зенитно-ракетные комплексы помогут Украине одержать победу над Россией.

Хабек отметил, что будет оказываться и дальнейшая поддержка, но она должна быть согласована с союзниками. Он рад, что Штаты поставляют в Киев комплексы Патриот.

Германский политик рассчитывает, что НАТО и США будут продолжать поддерживать Украину, так как ей важно помочь одолеть Россию. По его мнению, оружие, поставленное из Европы, помогает ВСУ успешно вести боевые действия на передовой.

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