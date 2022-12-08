Правительство Германии официально обновило список военной техники, поставленной или находящейся в процессе поставки в Украину. Наиболее важное дополнение включает поставки 18 самоходных гаубиц KMW RCH-155, сообщает сайт Army Recognition. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

RCH-155 – мобильная самоходная гаубица нового поколения, разработанная и выпускаемая немецкой компанией KMW (Krauss-Maffei Wegman). Таким образом, Украине предстоит стать первым действующим пользователем этой новейшей артиллерийской системы, поскольку Бундесвер вплоть до настоящего времени закупать и ставить на вооружение RCH-155 не планировал.

Ранее сайт Army Recognition сообщал, что еще в сентября 2022 года, после нескольких недель переговоров, Германия предварительно одобрила поставку в Украину 155-мм колесных самоходных гаубиц RCH-155. Заказ Украины составил 18 боевых машин на общую сумму 216 млн евро. При этом в германских СМИ предполагалось, что KMW начнет их производство «с нуля», а готовые экземпляры RCH-155 поступят заказчику не ранее 2025 года.

Конструкция RCH-155 во многом основана на широко известной немецкой гусеничной бронированной самоходной гаубице PZH 2000, которая до сих пор считается одной из самых эффективных самоходных артиллерийских установок (САУ) в мире: в числе ее главных достоинств – автомат заряжания, тяжелое бронирование и впечатляющая дальнобойность. Однако у PZH 2000 есть и весьма существенный недостаток: ее боевая масса составляет 57 тонн, т.е. больше, чем у многих основных боевых танков. Это осложняет как транспортировку самоходки, так и возможности ее применений на поле боля.

В дальнейшем KMW разработала несколько вариантов конструкционных модификаций на основе своей гаубицы PzH 2000, сохранив 155-мм орудие, хорошо зарекомендовавшее себя в ходе многочисленных операций в «миротворческих миссиях» НАТО. Наиболее удачный вариант был создан в сотрудничестве с Artec (консорциум компаний KMW и Rheinmetall Landsysteme) – RCH 155 (это название означает «дистанционно-управляемая 155-мм гаубица»).

Первый прототип новой САУ был выпущен в 2014 году, и вплоть до 2020 года были проведены огневые и полевые испытания экспериментальных машин. RCH 155 базируется на платформе бронемашины Boxer с колесной формулой 8×8. Ее боевая масса на 18 тонн меньше, чем у PzH 2000, и составляет 39 тонн. Система вооружения в конечном изделии также была улучшена: башня стала полностью автоматизированной благодаря улучшенному автомату заряжания, что позволяет сократить экипаж САУ до двух человек.

В наступательном плане RCH 155 способна выпускать до 9 снарядов в минуту и, как и PzH 2000, имеет возможность наносить «множественный одновременный удар» против особо защищенных целей – то есть позволяет, изменяя угол возвышения орудия и типы заряда, почти одномоментно ударить в цель сразу несколькими снарядами. Автомат заряжания и высокая подвижность самоходки позволяют эффективно вести залповую стрельбу – выпустить несколько снарядов и очень быстро уйти, чтобы избежать контрбатарейного огня противника.

САУ RCH 155 также может стрелять снарядами во время движения на малой скорости, повышая свою «незаметность» против вражеских батарей. Для целей самообороны самоходка может напрямую поражать вражескую боевую машину из своей 155-мм пушки, а для ближней обороны к этому добавляется пулемет с дистанционным управлением.

Самоходная гаубица RCH 155 может нести на борту в общей сложности 30 единиц боеприпасов. Орудие способно стрелять всеми стандартными 155-мм снарядами НАТО. Стандартная дальность стрельбы САУ составляет 30 километров, но с использованием усовершенствованных снарядов гаубица может стрелять на расстояние до 54 километров.

Следует также отметить, что с поставкой в Украину 225 управляемых снарядов Vulcano в течение августа 2022 года все 155-мм гаубицы, соответствующие стандартам НАТО и поставленные украинским военным (CAESAr, PzH 2000, Krab, а в будущем и RCH 155), способны достичь максимальной дальности стрельбы до 80 км.