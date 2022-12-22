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Как сообщает РИА Новости, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» российского производства оказались полностью неуязвимыми мишенями для украинской системы противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил глава Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов во время своего выступления на брифинге с военными атташе иностранных государств.

Глава Генштаба РФ заявил, что российский авиационный ракетный комплекс «Кинжал» продемонстрировал свою эффективность и полную неуязвимость перед украинскими системами ПВО. Также он добавил, что во время СВО гиперзвуковое оружие было впервые применено в реальных боевых условиях.

Напомним, что 9-А-7660 «Кинжал» представляет собой современный авиационный ракетный комплекс. Российская ракета способна развивать гиперзвуковую скорость и при этом маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории, что позволяет уходить от перехвата со стороны современных средств противовоздушной обороны противника.

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