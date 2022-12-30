Как сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, вооруженные силы России располагают резервами, которые по оценкам украинских военных составляют примерно 30 тысяч человек личного состава, готовых наступать на Киевском направлении. Украинский Генштаб предполагает, что к группировке ВС РФ могут присоединиться подразделения армии Белоруссии.

Сообщается, что 24 февраля в ходе наступления на Киев вооруженные силы России задействовали группировку сил, по информации Генштаба ВСУ, которая насчитывала более 45 тысяч человек. Теперь же по информации Алексея Громова, занимающего пост заместителя начальника оперативного управления Генштаба Украины, общая группировка сил ВС РФ совместно с подразделениями армии Белоруссии составляет примерно 30 тысяч военнослужащих.

Также представитель украинского Генерального штаба заявил, что российская армия вывезла с территории Белоруссии большую часть боеприпасов к ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня, что негативно сказывается на наступательном потенциале ВС РФ с данного направления.